Haiti, il Primo Ministro ad interim Garry Conille è stato destituito

Il Consiglio presidenziale di transizione di Haiti ha deciso di destituire il primo ministro Garry Conille, in carica da soli cinque mesi, secondo la Gazzetta ufficiale che sarà pubblicata domani e di cui ha ottenuto copia l'Afp. Conille è stato nominato all'inizio di giugno per cercare di stabilizzare il Paese che continua a sprofondare nel caos, soprattutto a causa della violenza delle bande. Verrà sostituito dall’uomo d’affari Alix Didier Fils-Aimé.

Il caos nel paese

Ad Haiti la crisi politica, sociale ed economica dura da anni: le bande criminali controllano da tempo grosse parti della capitale Port-au-Prince e terrorizzano la popolazione. L'organo presidenziale di nove membri, formato ad aprile per guidare la nazione colpita da un picco di violenza tra bande e in seguito alle dimissioni dell'impopolare primo ministro Ariel Henry, aveva dato l'incarico a Conille all'inizio di giugno. Il suo sostituto Alix Didier Fils-Aime è un ex candidato al Senato sotto la bandiera del partito politico Verite. Il suo insediamento è previsto per oggi, secondo la stampa locale. Il giorno dopo l'investitura si formerà il nuovo governo.