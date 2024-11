Terremoto di magnitudo 6.6 colpisce il Sud di Cuba

Un potente terremoto ha scosso oggi il Sud di Cuba. Lo hanno reso noto i geologi statunitensi anche se non è stata emessa alcuna allerta tsunami. L'Us Geological Survey ha rilevato che il terremoto si è verificato a 9 miglia sotto l'oceano e a circa 22 miglia al largo della costa di Bartolomé Maso, nella provincia meridionale di Granma, a Cuba. In un primo momento il Centro di ricerca tedesco per le geoscienze aveva stimato la magnitudo del terremoto a 5,8. L'intensità sarebbe invece pari a 6.6.