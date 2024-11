Usa, giudice ripristina patteggiamento per “mente” dell'11 settembre

Mondo

Oggi si ricordano i 21 anni dagli attacchi di matrice fondamentalista che colpirono gli Stati Uniti. Il presidente è al Pentagono, mentre la vicepresidente Harris e la First Lady Jill sono rispettivamente al Ground Zero a New York e in Pennsylvania. “Teniamo vivo il ricordo delle vite preziose che ci furono rubate”, ha scritto l’inquilino della Casa Bianca su Twitter

LE COMMEMORAZIONI – In occasione di questa giornata saranno diverse le celebrazioni per ricordare quel giorno di ventuno anni fa. Il presidente Biden ha lasciato la Casa Bianca per dirigersi al Pentagono, dove si tiene parte delle commemorazioni, mentre la vicepresidente Kamala Harris sarà al memoriale di Ground Zero, a New York, e la First Lady Jill Biden parteciperà alla cerimonia a Shanksville, in Pennsylvania