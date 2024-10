Russia, Putin annuncia una nuova esercitazione nucleare

Si tratta della seconda in due settimane. I funzionari russi ritengono che il conflitto stia entrando in una fase difficile, per questo devono tenere pronte le armi nucleari. Nel video diffuso dal Cremlino, il leader russo ha dichiarato che si tratta di una “misura estremamente eccezionale”, ma ha aggiunto: “Manterremo le forze nucleari al livello di sufficienza necessario”

La Russia ha condotto una nuova esercitazione nucleare strategica, martedì. È la seconda volta in due settimane. Secondo i funzionari russi la guerra sta entrando in una delle sue fasi più pericolose, per questo Mosca ha detto che risponderà se gli Stati Uniti e i suoi alleati aiuteranno l’Ucraina a sparare missili a più lunga gittata in Russia. Nel frattempo, la Nato ha affermato che la Corea del Nord ha inviato truppe nella Russia occidentale.