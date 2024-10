Il primo ministro ha precisato che "la nostra principale priorità in politica estera è, ovviamente, l'integrazione europea". "Si farà di tutto per garantire che la Georgia sia pienamente integrata nell'UE entro il 2030", ha promesso. Nel frattempo, la presidente filo-occidentale della Georgia, Salome Zourabichvili, ha accusato le elezioni di "totale falsificazione" e ha invitato i sostenitori dell'opposizione a radunarsi fuori dal parlamento

Dopo la vittoria alle elezioni parlamentari del partito di governo Sogno Georgiano, il primo ministro del Paese Irakli Kobakhidze ha dichiarato che. Mentre l'opposizione, sconfitta alle urne dal 54,08% dei voti del partito fondato da Bidzina Ivanishvili, accusa il governo di autoritarismo filorusso. Kobakhidze ha precisato che "la nostra principale priorità in politica estera è, ovviamente, l'integrazione europea", affermando di "aspettarsi che le relazioni" con Bruxelles si riaccendano dopo le forti tensioni degli ultimi mesi. "Si farà di tutto per garantire che la Georgia sia pienamente integrata nell'UE entro il 2030", ha promesso il primo ministro. Nel frattempo, la presidente filo-occidentale della Georgia, Salome Zourabichvili, ha accusato le elezioni di "totale falsificazione" e ha invitato i sostenitori dell'opposizione a radunarsi fuori dal parlamento.

Le elezioni in Georgia

Stando ai risultati preliminari ufficiali della commissione elettorale georgiana, il partito al governo Sogno Georgiano ha ottenuto una maggioranza assoluta del 54%, nonostante i sondaggi dei canali televisivi dell'opposizione indicassero la vittoria di quattro partiti di opposizione. I quattro partiti dell'opposizione hanno invece superato la soglia di sbarramento del 5%: la Coalizione per il cambiamento con il 10,92%, il Movimento nazionale unito con il 10,12%, Una Georgia forte con l'8,72% e Per Georgia con il 7,76%.

I partiti pro-Ue in Georgia: “Il governo ha falsificato i voti”

Dopo lo scrutinio finale, sono scattate le proteste dei partiti pro-Ue, che hanno accusato il governo di aver "falsificato" i dati. Kobakhidze ha respinto le accuse, dichiarando che si tratta solo di un tentativo di "giustificare" il loro fallimento politico. "E' impossibile, tecnicamente impossibile, fare qualsiasi trucco quando le elezioni si svolgono con il voto elettronico", ha detto il premier. Per quanto riguarda gli annunci di manifestazioni di piazza contro i risultati delle elezioni, Kobakhidze ha affermato che "l'opposizione non ha le risorse per organizzare proteste, quindi la prima sessione del Parlamento si terrà presto e tutti i processi del Paese continueranno normalmente".

Usa e Ue chiedono indagine indipendente

Intanto, gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno sostenuto le richieste di un'indagine indipendente. Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha esortato i leader della Georgia a "rispettare lo stato di diritto, abrogare la legislazione che mina le libertà fondamentali e affrontare insieme le carenze nel processo elettorale". Il primo ministro ha insistito sul fatto che su 3.111 seggi elettorali, si sono verificati incidenti "solo in un paio di circoscrizioni", ma che in tutti gli altri "l'ambiente era completamente pacifico". L'Unione Europea ha risposto congelando la richiesta della Georgia di entrare nell'Ue, accusandola di "arretramento democratico". A Tbilisi è stato concesso lo status di paese candidato solo lo scorso dicembre e si stima che l'80% dei georgiani voglia far parte dell'unione dei 27 paesi. Ancora prima che venissero resi noti i risultati, uno dei leader dell'Ue, l'ungherese Viktor Orbán, si è congratulato con Sogno Georgiano per aver ottenuto un quarto mandato e oggi si recherà in Georgia.