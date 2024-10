Giappone al voto, urne aperte per le elezioni generali

Il nuovo primo ministro Shigeru Ishiba e il suo colosso Liberal Democratic Party rischiano di registrare il peggior risultato dal 2009. Secondo sondaggi d'opinione il conservatore Ldp e il suo piccolo partner di coalizione rischiano di non raggiungere la maggioranza

Giornata di elezioni in Giappone. I seggi si sono aperti intorno alla mezzanotte italiana, quando a Tokyo era già mattina. Quelle di quest'anno sono le elezioni più serrate degli ultimi anni, con il nuovo primo ministro Shigeru Ishiba e il suo colosso Liberal Democratic Party che rischiano di registrare il peggior risultato dal 2009. I sondaggi d'opinione suggeriscono che il conservatore Ldp e il suo piccolo partner di coalizione rischiano di non raggiungere la maggioranza, un risultato che potrebbe infliggere un duro colpo a Ishiba.

Il Partito di governo si trova al potere dal dopoguerra ma negli ultimi anni è stato colpito da scandali che ne hanno minato la forza e la credibilità. Queste elezioni anticipate sono infatti state indette dal neo premier Ishida che pochi giorni dopo il suo insediamento ha sciolto le camere. Un test per consolidare la propria posizione al vertice del Partito che, stando agli ultimi sondaggi, rischia una perdita di consensi tale da dover cedere dei seggi all'opposizione. Secondo l'ultimo sondaggio del quotidiano Asahi, il partito storicamente al potere potrebbe perdere fino a 50 seggi: nel Parlamento uscente l'Ldp ha 247 seggi su 465, quindi l'obiettivo è quello di riuscire a mantenere la maggioranza con il suo partner di coalizione, Komeito.

Ishiba e il suo Ldp devono fare i conti con i contraccolpi di uno scandalo sui fondi neri, costato caro al suo predecessore Fumio Kishida che allontanò i ministri coinvolti, sciolse le fazioni influenti e si dimise nel tentativo di riconquistare la fiducia del pubblico. Sebbene la popolarità dell'Ldp abbia toccato un minimo del 25,5% a giugno - il più basso da quando ha ripreso il potere nel 2012 - rimane il partito più popolare in un panorama politico frammentato, con il sostegno del 35,1% degli intervistati in un sondaggio di metà ottobre dell'emittente pubblica NHK. Il suo partner di coalizione di lunga data è il Komeito, un partito sostenuto da un grande gruppo laico buddista che ha spesso dato un sostegno cruciale alla campagna elettorale dei liberali. Intanto il principale partito di opposizione, il Partito Democratico Costituzionale del Giappone (Cdpj), si sta facendo strada. Il sondaggio Asahi ha stimato che il Cdpj potrebbe ottenere fino a 140 seggi alle elezioni, rispetto ai 98 precedenti.

Il programma di Ishida

Economia, tensioni con Cina, Corea del Nord e Russia, inflazione e aree rurali. Queste sono le tematiche al centro del dibattito politico in Giappone con il premier Ishida che si è impegnato a "garantire che l'economia giapponese esca dalla deflazione" e vuole aumentare i redditi attraverso un nuovo pacchetto di stimoli e il sostegno alle famiglie a basso reddito. L’inflazione è infatti una delle più grandi preoccupazioni dei giapponesi che hanno visto colpiti i prezzi di cibo e beni di quotidiana necessità, al punto da indurre il governo a elaborare un nuovo pacchetto economico per attutire il colpo alle famiglie dall'aumento del costo della vita. Sul fronte diplomatico, invece, Ishiba ha chiesto di rivedere il trattato di sicurezza tra Giappone e Stati Uniti affinché meglio rifletta la sovranità di Tokyo. La creazione di un'alleanza militare regionale sulla falsariga della Nato, secondo il premier giapponese, anche se ovviamente non raggiungibile “dall’oggi al domani”, servirebbe a contrastare la Cina.