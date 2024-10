L’ex presidente boliviano Evo Morales ha condiviso un video sui suoi social media in cui denuncia un tentativo di arresto e un'aggressione a mano armata. Nel video, si vedono i segni della sparatoria contro la sua auto e il suo conducente ferito, con sangue sulla testa e sul petto. Secondo Rádio Kawsachun Coca, contro il veicolo di Morales sarebbero stati sparati 14 colpi.

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Facebook , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

Il video



Nelle immagini, Morales è ripreso accanto all'autista mentre al telefono dice: “Ci sparano, ci stanno arrestando, andiamocene velocemente". Subito dopo l'accaduto, Morales ha raccontato alla radio Kawsachun Coca che due veicoli lo hanno intercettato per strada e hanno sparato alla sua auto, sostenendo che un proiettile era passato a "pochi centimetri" dalla sua testa. "Non so se fossero soldati o poliziotti", ha aggiunto. "L'auto con cui sono arrivato ha 14 proiettili. Mi hanno sorpreso ma, fortunatamente, oggi, ci siamo salvati la vita. Quelli che sparavano erano incappucciati (...). Questo era previsto, si trattava di uccidere Evo", ha concluso.



ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24