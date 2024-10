L'ex presidente Evo Morales, oggi leader dell'opposizione boliviana, è indagato per lo stupro di una minorenne avvenuto otto anni fa, quando era al potere, e con la quale avrebbe avuto una figlia. A rivelarlo è stato il ministro della Giustizia Cèsar Siles. "Abbiamo osservato con indignazione gravi crimini che non possono rimanere impuniti: mi riferisco in particolare a una ragazza, una ragazza che è stata violentata a 15, 16 anni", ha detto il funzionario in una conferenza stampa.

La denuncia della procuratrice: "Rimossa per aver chiesto arresto Morales"

Intanto la Procuratrice dipartimentale di Tarija, in Bolivia, Sandra Gutiérrez, ha riferito di essere stata rimossa dal suo incarico dal procuratore generale della Repubblica, Juan Lanchipa Ponce, dopo aver emesso un mandato di arresto contro l'ex presidente Evo Morales (al governo dal 2006 al 2019). "Per me questa è persecuzione e la denuncio pubblicamente", ha dichiarato la Pm, secondo cui Ponce sarebbe intervenuto personalmente per "fermare tutte le indagini che stiamo portando avanti". Il caso su cui Morales è indagato sarebbe avvenuto in una provincia di Tarija quando la presunta vittima "aveva 15 anni". Gutiérrez ha precisato che analizzerà la possibilità di presentare una denuncia internazionale "perché il reato di tratta è un crimine contro l'umanità".