I fermi sono avvenuti a seguito di 31 operazioni in altrettante province turche. I 176 sospettati sono accusati di aver partecipato a manifestazioni illegali lanciando molotov e bruciando pneumatici e di aver fatto propaganda per il Pkk, il Partito del Lavoratori del Kurdistan che pratica la lotta separatista armata

I fermati sono accusati di avere diffuso "propaganda" a favore del Pkk e partecipato a "manifestazioni illegali con blocchi stradali, dando fuoco a pneumatici e lanciando molotov", mentre nelle operazioni sono state anche sequestrate armi non dichiarate.

Centosettantasei membri del Pkk, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, sono stati arrestati a seguito di 31 operazioni in altrettante province turche, tra cui quella di Istanbul. Lo ha annunciato su X il ministro dell'interno turco, Ali Yerlikaya.

Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) è un partito politico curdo attivo dal 27 novembre 1978 nel sud-est della Turchia e nella zona del Kurdistan iracheno. Considerato da diversi Stati come un’organizzazione terroristica poiché pratica la lotta separatista armata per tentare di fondare un Kurdistan indipendente, è stato accusato dal regime turco e da ambienti filo-turchi di essere un vero e proprio sindacato criminale.

L'attentato meno di 48 ore prima

Gli arresti arrivano a meno di 48 ore dall'attentato contro la sede dell'Industria Aerospaziale turca da parte di due assalitori identificati come membri Pkk in cui sono state uccise cinque persone e ferito altre 22.

Due persone armate sono entrate sparando all'impazzata nella sede Tusas, a Kahramankazan, una cinquantina di chilometri dalla capitale. Undici tecnici italiani che si trovavano nell'area - per la maggior parte dipendenti di Leonardo e impegnati in attività di collaborazione industriale nell'ambito di programmi aeronautici avviati da anni con la Turchia - sono rimasti illesi. I due terroristi, un uomo e una donna, immortalati dalle telecamere di sicurezza al momento del blitz, sono stati in seguito uccisi nel raid delle forze speciali entrate nell'edificio.