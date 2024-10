Il Premio Sacharov 2024 va all'opposizione venezuelana

ll premio per la Libertà di Pensiero è assegnato a Maria Corina Machado e al presidente eletto Edmundo Gonzalez Urrutia per la loro coraggiosa lotta per ripristinare la libertà e la democrazia in Venezuela

Le motivazioni

"Il premio Sacharov 2024 per la Libertà di Pensiero è assegnato a Maria Corina Machado e al presidente eletto Edmundo Gonzalez Urrutia per la loro coraggiosa lotta per ripristinare la libertà e la democrazia in Venezuela. Nella loro ricerca di una transizione equa, libera e pacifica del potere, hanno sostenuto senza paura i valori che milioni di venezuelani e il Parlamento europeo hanno così a cuore: giustizia, democrazia e Stato di diritto. Il Parlamento europeo è al fianco del popolo venezuelano e di Maria Corina Machado e del presidente eletto Edmundo Gonzalez Urrutia nella loro lotta per il futuro democratico del loro Paese. Questo premio è per loro", ha annunciato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

La loro storia

Machado e Gonzalez Urrutia, erano stati candidati dal Partito popolare europeo. Il gruppo dei Conservatori (Ecr), aveva candidato Gonzalez. I gruppi dei socialisti (S&d) e dei liberali (Renew) avevano proposto i movimenti "Women wage peace" and "Women of the sun", che sostengono le donne in Israele e Palestina. Gubad Ibadoghlu, professore universitario e attivista anticorruzione dell'Azerbaijan attualmente prigioniero politico nel suo Paese, era proposto dai Verdi. I Patrioti e i Sovranisti avevano candidato Elon Musk, non arrivato tra i finalisti.