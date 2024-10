Colpita la sede dell'Industria aerospaziale turca (Tusas) che si trova a Kahramankazan, cittadina a nord ovest della capitale. Secondo Cnn Turk "più terroristi sono arrivati al cancello di sicurezza e hanno fatto esplodere un veicolo" creando un varco ed "entrando nella struttura dove è iniziato un conflitto armato". Le vittime sono almeno 10, Tajani: "Non ci sono italiani" ascolta articolo

Sono almeno 10 le vittime di quello che il ministro dell'Interno turco, Ali Yerlikaya, ha descritto come un "attacco terroristico" contro la sede dell'Industria aerospaziale turca (Tusas), nella cittadina di Kahramankazan, circa 50 km a nord ovest di Ankara. Secondo Cnn Turk "più terroristi sono arrivati al cancello di sicurezza della struttura e hanno fatto esplodere un veicolo" creando un varco ed "entrando nella struttura dove è iniziato un conflitto armato". L'emittente turca Haberturk ha pubblicato la fotografia di un uomo armato con quello che sembra un mitragliatore mentre entra all'interno della sede dell'Industria aerospaziale: l'immagine sembra essere presa dalle registrazioni delle telecamere di sicurezza all'interno dell'edificio. Nell'area dell'impianto - secondo quanto apprende l'Ansa da fonti informate - sono presenti anche 8 tecnici Leonardo che stanno bene e sono al sicuro. Circostanza conferma a Radio 24 dal ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Non ci sono italiani tra le vittime, ci dovrebbe essere un piccolo gruppo di tecnici che sono al sicuro in una stanza fuori dal luogo dove c'è stata la sparatoria. Ma seguiamo l'evoluzione della situazione".

Potrebbero esserci degli ostaggi La rete televisiva turca Habertürk riferisce di "ostaggi", senza ulteriori dettagli, sottolineando che l'attacco al quartier generale dell'industria aerospaziale "è ancora in corso" e mostrando un video dove si vedono le fiamme divampare dopo lo scoppio nei pressi dell'edificio. In altri video condivisi sui social media, ma non ancora verificati, si sentono anche colpi di arma da fuoco dopo l'esplosione. Anche la televisione privata Ntv ha menzionato colpi di arma da fuoco dopo un'esplosione, avvenuta intorno alle 16.00 ora locale. Al momento non è stata rivendicata l'operazione.

Ansa/Getty

Cos'è l'Industria aerospaziale turca La Turkish Aerospace Industries è un'azienda statale che opera nel settore degli armamenti e della tecnologia aerospaziale e produce aerei ed elicotteri sia militari che civili, nonché sistemi di droni per le forze armate turche e altri eserciti in tutto il mondo. Inoltre è produttore autorizzato per i jet da combattimento F-16 progettati dagli Stati Uniti e svolge un ruolo nella modernizzazione di velivoli più vecchi perché possano essere usati dall'esercito turco.