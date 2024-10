Turchia, è emergenza femminicidi. Erdogan sotto accusa

Il governo turco si trova ad affrontare crescenti critiche per l'aumento della violenza di genere nel suo Paese, che si colloca tra i peggiori al mondo per atti violenti contro le donne. Le critiche sono esplose dopo che, nei giorni scorsi a Istanbul, un 19enne ha ucciso due ragazze. Manifestazioni delle donne a Istanbul e in altre città

Centinaia di manifestanti sono scesi nelle strade di Istanbul e di altre città della Turchia le scorse settimane accusando Erdogan di non aver sufficientemente protetto le donne dalla violenza. Di fronte a tali accuse, Erdogan ha promesso di rafforzare le norme legali riguardanti i crimini contro donne e bambini e ha promesso di istituire una nuova unità presso il ministero della Giustizia per monitorare tali casi. Tuttavia i gruppi per la difesa delle donne hanno accusato le autorità turche di agire solo in base alle "reazioni dei social media piuttosto che alle testimonianze di coloro che hanno subito violenza".

I critici sostengono che le tradizionali politiche basate sui valori del Partito Giustizia e Sviluppo (AKP) di Erdogan stanno contribuendo al crescere del numero dei femminicidi e al problema della violenza domestica, molto radicato in Turchia. Secondo il gruppo di difesa femminile KCDP, 3.185 donne sono state uccise da uomini tra il 2008 e il 2019, e almeno 1.499 dal 2020 a settembre 2024, con un numero di femminicidi in aumento ogni anno. Anche la morte di circa altre 1.030 donne è stata giudicata sospetta. Più di 1,4 milioni di donne hanno riferito di aver subito abusi domestici tra gennaio 2013 e luglio 2024, ha riferito il sito di notizie Turkish Minute, citando i dati ricevuti dal Ministero della Famiglia e dei Servizi Sociali dal quotidiano Birgun.

Le accuse a Erdogan

La Human Rights Foundation, un governo di controllo internazionale con sede a New York, a sua volta ha accusato Erdogan di non essere riuscito a "prevenire adeguatamente il femminicidio e la violenza contro donne, bambini e minoranze di genere". Il governo turco esercita "un controllo crescente sulle piattaforme dei social media" che pongono "serie minacce alla libertà di espressione", ha affermato l'HRF in una lettera al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Una ricerca indipendente pubblicata quest'anno su Frontiers in Psychology sostiene che il controllo sempre più stretto del governo turco su ciò che le persone possono vedere nei media e le politiche di genere del partito al potere, basate sugli stereotipi del ruolo sociale e dell'apparenza delle donne, contribuiscono alla stigmatizzazione del femminismo e alla disumanizzazione delle donne.

Le sentenze 'clementi'

"Il presidente Erdogan e l'AKP hanno assunto sempre più una posizione esplicitamente antifemminista, in particolare nell'ultimo decennio. Di conseguenza, l'antifemminismo in Turchia ha assunto una prospettiva dall'alto verso il basso", si legge in un recente articolo pubblicato sulla rivista accademica Giornale di Politica Mediterranea. VoxEU, un forum di importanti economisti, ha pubblicato uno studio a marzo in cui ha scoperto che la colpevolizzazione delle vittime è comune nella società turca, insieme all'atteggiamento secondo cui una donna non dovrebbe provocare suo marito. I sostenitori della linea dura del partito di Erdogan sostengono che nei casi di violenza domestica si dovrebbe dare più peso alla testimonianza di un uomo rispetto a quella di una donna. I giudici turchi emettono sentenze clementi nei confronti degli autori di abusi domestici, o altrimenti impongono sanzioni minime contro gli autori di abusi che violano gli ordini di protezione civile. Le forze dell'ordine, dicono analisti e attivisti, sono spesso lente a reagire nei casi in cui questi ordini di protezione civile vengono violati. Il KCDP e altri hanno documentato casi in cui le donne sono state uccise da uomini contro i quali avevano emesso ordini restrittivi.