Tragico incidente in volo in Texas. Quattro persone sono morte nello schianto di un elicottero contro una torre radio. Il velivolo ha quindi preso fuoco ed è precipitato non lasciando scampo alle persone a bordo. L'incidente è avvenuto a Houston: l'elicottero R44 è precipitato poco prima delle 20 nel Second Ward della città, nella zona est. Le forze dell'ordine hanno allertato i residenti della zona che potrebbero trovare alcuni detriti dell’elicottero sulle loro proprietà.