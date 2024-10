L'iniziativa è stata promossa durante la campagna elettorale del tycoon in Pennsylvania. Non sarebbe la prima volta che Musk promette denaro in cambio del sostegno al repubblicano nella corsa presidenziale alla Casa Bianca. Il governatore Josh Shapiro ha invocato l'intervento delle autorità perché indaghino sulla liceità di queste compensazioni

Lo scopo

Musk intende donare soldi a chi firmerà la sua petizione online: "Il Primo e il Secondo Emendamento garantiscono la libertà di parola e il diritto di portare armi – si legge sul sito promosso dal magnate - Firmando qui sotto, prometto il mio sostegno al Primo e al Secondo Emendamento". Per avere diritto al milione di dollari, i firmatari della petizione devono essere elettori registrati e vivere in uno dei sette stati indecisi: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Nord, Pennsylvania e Wisconsin. Musk offre anche 100 dollari a ogni elettore registrato della Pennsylvania che firma la petizione e 100 dollari a chi convince un altro elettore a fare lo stesso.

Dubbi sulla legalità

Il governatore democratico della Pennsylvania, Josh Shapiro, è intervenuto domenica chiedendo alle autorità di indagare sul piano di Musk: "Penso che ci siano vere domande su come stia spendendo i soldi in questa corsa, su come il denaro sporco stia fluendo, non solo in Pennsylvania, ma apparentemente ora nelle tasche dei cittadini della Pennsylvania. Ciò è profondamente preoccupante", ha detto a "Meet the Press" della Nbc. È un reato federale pagare le persone come ricompensa per un voto o una registrazione, ed è punibile con la prigione. Il divieto non riguarda solo le spese monetarie, ma anche qualsiasi cosa di valore monetario come alcolici o possibilità di vincere alla lotteria.

Trump: "Parlo molto con Elon, è un amico"

Musk, classificato da Forbes come la persona più ricca del mondo, finora ha fornito almeno 75 milioni di dollari ad America Pac, per sostenere la candidatura del tycoon la Casa Bianca. Il suo gruppo politico ha lanciato un tour della Pennsylvania mentre Trump teneva comizi nello stesso Stato. Domenica è stato interrogato sull’iniziativa di Musk da alcuni giornalisti e ha detto: "Non l'ho seguita". Per Trump, il magnate della tecnologia è una grande persona per il Paese: “Parlo molto con Elon – ha detto – è mio amico”. Se verrà eletto, ha dichiaro che nominerà Musk a capo di una commissione per l’efficienza del governo.