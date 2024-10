Urne aperte nel Paese di 2,6 milioni di abitanti. Oltre alle cruciali presidenziali, con la leader in carica europeista Maia Sandu favorita, i moldavi sono chiamati a esprimersi per fissare nella Costituzione il percorso dello Stato verso l'Unione europea. In gioco il posizionamento geopolitico del Paese e il suo futuro. C’è però il timore di un'ingerenza russa nei due test elettorali chiave

Urne aperte oggi in Moldavia sia per le elezioni presidenziali sia per il referendum sull'adesione all'Unione europea. Queste consultazioni sono la prova decisiva della svolta europeista dell'ex repubblica sovietica sotto la guida della presidente in carica europeista Maia Sandu, che sta cercando un secondo mandato nel Paese di 2,6 milioni di abitanti. Oltre alle cruciali presidenziali, quindi, i moldavi sono chiamati a esprimersi con referendum per fissare nella Costituzione il percorso della Moldavia verso l'Ue. In gioco il posizionamento geopolitico del Paese e il suo futuro. C’è però il timore di un'ingerenza russa nei due test elettorali chiave, nel mezzo della guerra nella vicina Ucraina ( GLI AGGIORNAMENTI ).

Moldavia al voto

Gli elettori della Moldavia hanno iniziato a votare questa mattina dalle 7 (le 5 in Italia) per le elezioni presidenziali e per il referendum sull'adesione all'Unione europea. Dopo due ore e mezza dall'apertura dei seggi, secondo i dati della Commissione elettorale centrale, l'affluenza alle urne era al 5,2%. Alla stessa ora, secondo i dati del portale alegeri.md, nel 2020 alle elezioni parlamentari del 2021 aveva votato l'8,8% e alle presidenziali del 2020 il 5,5%. I moldavi sono chiamati ad approvare in un voto altamente simbolico la modifica della Costituzione con l'indicazione dell'adesione all'Ue come obiettivo strategico. Per la validità serve un'affluenza di almeno un terzo degli aventi diritto. Si vota anche per le presidenziali: undici i candidati, favorita l'uscente Maia Sandu. Nel 2020 determinante per la sua elezione è stata l'alta affluenza dei tanti moldavi all'estero.

I candidati e i sondaggi

La Repubblica moldava, situata tra Romania e Ucraina, vede quindi al potere l'area filo-occidentale guidata dalla presidente pro-europeista Sandu, eletta nel 2020 e in maggioranza assoluta in Parlamento dopo le elezioni del 2021. Sandu è ora la grande favorita. I principali sfidanti sono Alexandr Stoianoglo, ex procuratore sostenuto dal Partito Socialista (filorusso), e Renato Usatii, ex sindaco di una cittadina al nord del Paese, Balti. Se alle presidenziali nessuno degli undici candidati avrà più del 50%, il 3 novembre si terrà il ballottaggio. Un risultato inferiore al previsto (nei sondaggi Sandu è al 35,8%) potrebbe indebolire il partito di centrodestra della presidente alle Parlamentari del prossimo anno. Quanto al referendum per modificare la Costituzione in vista dell'adesione all'Ue, secondo un sondaggio Cbs-Axa il 55,1% dei moldavi è favorevole. Perché il voto sia valido serve un'affluenza pari ad almeno un terzo degli aventi diritto. Non è vincolante, ma perderlo minerebbe il prestigio di Sandu. L'opposizione ha criticato la consultazione come una trovata per rafforzarne la campagna elettorale e qualcuno dei candidati ha invitato a boicottarlo.