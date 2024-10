Spiagge chiuse a Sydney, in Australia, a causa della comparsa di centinaia di misteriose sfere nere della grandezza di un pugno. Il litorale di Coogee è stato sgomberato dopo che i bagnini "hanno scoperto strani detriti neri a forma sferica trascinati lungo tutta la battigia" dalla corrente, ha affermato il consiglio comunale di Randwick in una nota. Nella giornata di mercoledì lo stesso è accaduto alla località di Gordons Bay, poco più a nord. Le autorità hanno consigliato alla popolazione di evitare le spiagge, mentre i funzionari ambientali stanno eseguendo dei test dopo la rimozione delle suddette sfere.

Di cosa si tratta

Secondo gli esperti, dai primi risultati si tratterebbe di un materiale inquinante a base di idrocarburi, compatibile con la composizione delle palline di catrame.

"In questa fase, non si sa ancora di cosa si tratti per certo, ma potrebbero essere delle sfere di catrame che si formano quando il petrolio entra in contatto con detriti e acqua, solitamente a causa di fuoriuscite di petrolio o infiltrazioni", si legge nella dichiarazione del consiglio di Coogee.