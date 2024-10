Spazio, il razzo della Starship rientrato nella base di lancio

Il quinto test della nave progettata dall'azienda di Elon Musk per i futuri viaggi su Luna e Marte ha realizzato così in pieno il suo principale obiettivo

A meno di sette minuti dal lancio, il razzo Super Heavy della nave Starship della SpaceX è rientrato esattamente nel sito di lancio, sulla rampa dalla quale era partito nella base di Boca Chica. Il quinto test della nave progettata dall'azienda di Elon Musk per i futuri viaggi su Luna e Marte ha realizzato così in pieno il suo principale obiettivo. Il prossimo sarà l'ammaraggio della Starship nell'Oceano Indiano.

Le riprese in diretta



SpaceX ha afferrato, quindi, con successo il booster Super Heavy della Starship, rientrato sulla rampa di lancio nel corso del volo di prova. Il razzo pesante è decollato attaccato al razzo Starship e pochi minuti dopo ha effettuato una discesa controllata perfetta verso la stessa rampa in Texas, dove un paio di ''bacchette'' si sono allungate dalla struttura di lancio per recuperarlo mentre scendeva lentamente, come ha mostrato la ripresa in diretta della società di Elon Musk (IL VIDEO).