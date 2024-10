Introduzione

Il debutto del nuovo European Entry/Exit System - che avrebbe dovuto essere operativo già dal 2022 - ha una data: sarà attivo dal prossimo 10 novembre, ha fatto sapere la commissaria europea per gli Affari interni Ylva Johansson. Si tratta di un sistema informatico per la registrazione dei cittadini extra-Ue che viaggiano nell’Area Schengen senza aver bisogno di uno specifico visto, come ad esempio chi arriva dal Regno Unito, per brevi soggiorni, ossia "un periodo fino a 90 giorni all’interno di un periodo di 180 giorni". Ecco tutto quello che c'è da sapere