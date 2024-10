Sceso a categoria 2, ma per le autorità non calano i rischi. Case distrutte e blackout. Oltre 2 milioni di persone senza corrente. Ci sarebbero vittime. Venti a oltre 200 Km/h, la popolazione è in fuga, ma manca il carburante. Lo Stato già colpito da almeno dieci tornado. Oltre 50 gli allarmi lanciati dal servizio meteo nazionale. Biden condanna la disinformazione sulla tempesta definendola "anti-americana"

La fuga dalle aree costiere

Il messaggio ai residenti nelle zone più a rischio è chiaro: "ascoltate la autorità e se dovete evacuare fatelo ora. Una questione di vita o di morte", ha avvertito Joe Biden, ribadendo l'invito che le autorità locali ripetono da giorni. Nel frattempo la Florida è già stata colpita da almeno sette tornado. Il servizio meteo nazionale ha lanciato finora oltre 50 allarmi tornado nel Sunshine State. La fuga dalle aree costiere e più esposte è già iniziata fra lunghe code in autostrada e distributori di benzina a secco. Sotto ordine di evacuazione obbligatorio ci sono circa 5,9 milioni di persone, ma quanti effettivamente hanno già lasciato o lasceranno le proprie abitazioni non è chiaro. Ed è proprio ai reticenti che si è rivolto il presidente americano: "Milton è la tempesta del secolo", ha detto. "Può essere catastrofico", gli ha fatto eco Kamala Harris.

Biden condanna disinformazione su Milton

Il presidente Usa Joe Biden, parlando dalla Casa Bianca, ha avvertito che l'uragano Milton avrà un impatto distruttivo, esortando la popolazione a trovare un rifugio sicuro e condannando le bugie e la disinformazione sulla tempesta, definite "antiamericane". Le critiche di Biden erano rivolte a Donald Trump, che continua ad accusare falsamente l'amministrazione Biden-Harris di non avere soldi per le vittime degli uragani perché spesi per i migranti (ma sono capitoli di spesa distinti) e di aver risposto male all'emergenza dell'uragano Helene. Alla domanda sul perché pensa che Trump stia diffondendo disinformazione, Biden ha risposto: "Non lo so. Semplicemente non lo so. Puoi fare delle ipotesi, ma trovo che sia antiamericano. Non riflette chi diavolo siamo. Di cosa stanno parlando?".