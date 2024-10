Re Carlo continua le cure per il cancro: salta la COP29 in Azerbaijan

Il sovrano è in trattamento per il cancro dall'inizio dell'anno, e la conferenza globale sui cambiamenti climatici inizierà poco più di due settimane dopo la conclusione del lungo viaggio del re in Australia

Re Carlo, noto per il suo attivismo nella difesa dell'ambiente, non parteciperà alla conferenza sul clima Cop29 in programma il mese prossimo a Baku, in Azerbaijan. Lo ha confermato Buckingham Palace dopo quanto riportato dai media britannici. Il sovrano 75enne, che sta continuando il trattamento per un cancro di natura imprecisata, sarà impegnato con la regina Camilla dal 18 al 26 ottobre in un lungo tour (il primo dopo la diagnosi di tumore) in Australia e nelle Isole Samoa, dove prenderà parte in veste di presidente d'onore permanente del Commonwealth al vertice dell'organizzazione nata dalle ceneri del British Empire.