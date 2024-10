Le fake news diffuse su X

Sempre su X, Musk ha amplificato notizie su presunte azioni delle autorità in North Carolina per "impedire" che vengano aiutati i residenti. Ma l'accusa principale sottesa a tutti questi attacchi è che la Fema ha usato tutti i fondi federali per le emergenze per gli immigrati illegali, come Trump continua a ripetere da giorni per attaccare l'amministrazione Biden-Harris, accusata anche di non inviare aiuti "nelle aree colpite a maggioranza repubblicana". "Fema ha usato il suo budget per trasferire gli illegali nel Paese invece che salvare vite americane, alto tradimento", ha scritto Musk su X senza fornire prove. Affermazioni smentite dall'agenzia federale: "Questo è falso, nessun fondo è stato spostato dalle risorse per la risposta ai disastri". E, senza citare Trump o Musk, i vertici della Fema hanno lanciato l'allarrme sulle notizie false e complottiste che rischiano di creare problemi agli sforzi per aiutare le persone colpite da Helene e organizzare la risposta a Milton.