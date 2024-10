L’affluenza

Dopo la chiusura dei seggi, il presidente dell'Alta Autorità Indipendente per le Elezioni (Isie) Farouk Bousaker, ha fatto sapere che l’affluenza si è attestata al 27,7%, precisando che la percentuale relativa al voto in Tunisia è del 28,5%, quella dall'estero del 16,3%. Il 58% dei votanti erano uomini, il 42% donne. A disertare le urne gli under 35: il tasso di partecipazione degli elettori dai 18 ai 35 anni è stato del 6%, degli elettori dai 36 ai 60 anni del 65% e degli over 60 del 29%. Al primo turno delle presidenziali nel 2019 l'affluenza fu del 48,9%.

Gli avversari

Si è trattato quindi di un voto che ha suscitato poco entusiasmo in una popolazione più preoccupata dalle difficoltà economiche che dalla "deriva autoritaria" denunciata dalla società civile. La selezione dei candidati è stata contestata a causa dell'elevato numero di sponsorizzazioni richieste, dell'arresto di potenziali candidati noti e dell'estromissione da parte dell'Isie dei più forti rivali del presidente. Nella culla delle rivolte della Primavera araba del 2011, solo due candidati su 17 - considerati dagli analisti come di seconda fascia - sono stati autorizzati a competere con Saied. Uno è Ayachi Zammel - industriale liberale di 47 anni ed ex deputato sostenuto dalle forze di sinistra e da esponenti dell'ex maggioranza parlamentare -, che in meno di un mese è stato condannato a 14 anni e due mesi di carcere per raccolta di firme false per la propria candidatura, in tre procedimenti distinti. L’altro è Zouhair Maghzaoui, 59 anni, ex membro della sinistra panaraba portatore di un progetto di sinistra sovranista simile a quello di Saied: aveva denunciato i "risultati pari a zero" del presidente uscente, chiedendo anche una mobilitazione degli elettori.