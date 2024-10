Potrebbe tenersi domani la cerimonia per i funerali di Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah ucciso in un raid israeliano a Beirut venerdì scorso. Lo riferisce l’agenzia iraniana Irna, citando fonti dell’irachena Sabereen News. Non ci sono ulteriori dettagli sul funerale né sul luogo in cui sarà sepolto e per ora la notizia non è stata confermata da Hezbollah.

La notizia delle esequie imminenti era già circolata domenica 29 settembre, ma era poi stata smentita. Il corpo di Nasrallah è stato recuperato intatto dal luogo del raid, nella periferia sud di Beirut, la scorsa settimana.