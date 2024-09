In Giappone il Partito liberal-democratico (Ldp) ha un nuovo leader: Shigeru Ishiba, ex ministro della Difesa e politico di lungo corso. Il suo partito guida la coalizione al governo e rappresenta la maggioranza in entrambe le camere del Parlamento. Per questo, quasi sicuramente, verrà eletto premier il primo ottobre dalla camera dei rappresentanti e da quella dei consiglieri in seduta comune.

Il ballottaggio con la ministra della Sicurezza economica

Il 67enne è al suo quinto tentativo alla guida del partito progressista. Secondo Reuters, era stato messo da parte dall'attuale premier Fumio Kishida all'interno del suo stesso partito, di cui era considerato un dissidente. Dopo quattro candidature fallite, stavolta Ishiba ce l'ha fatta. Ha battuto al ballottaggio la ministra della Sicurezza economica, Sanae Takaichi, che se fosse stata eletta sarebbe stata la prima donna premier del Paese.

Lo scandalo che ha coinvolto il premier uscente

Ishiba subentra in un momento di crisi del partito, sottolinea Reuters, che negli ultimi due anni ha visto il proprio sostegno pubblico assottigliarsi per via dei presunti legami con una chiesa che alcuni considerano settaria, e di uno scandalo sulle donazioni non registrate. Fumio Kishida, il primo ministro uscente, aveva annunciato che non intendeva candidarsi per un altro mandato, proprio perché era stato coinvolto nel caso dei fondi irregolari al partito. Lo scandalo ha coinvolto anche diversi esponenti dell’Ldp, tra cui membri del suo esecutivo. L’approvazione al governo era crollata quindi ai minimi storici: poco oltre il 20%.