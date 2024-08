Giappone, Kishida rinuncia a rielezione: il premier verso dimissioni

Il primo ministro, attuale numero uno del Partito liberal democratico, non correrà all'elezione interna al partito per la nomina del nuovo leader prevista a settembre. Così facendo rinuncia anche alla carica da primo ministro, mettendo di fatto fine al suo mandato. "Il primo passo più ovvio per dimostrare che l'Ldp cambierà è che io mi faccia da parte", ha detto Kishida in conferenza stampa