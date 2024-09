Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 5.8

L'ipocentro del terremoto, che è il punto di origine della scossa all'interno della terra, è stato localizzato a circa 50 chilometri di profondità, mentre l'epicentro, che è la proiezione dell'ipocentro sulla superficie terrestre, è a sud dell'isola di Aogashima. Al momento ancora non ci sono informazioni in merito a eventuali danni a persone o cose.

Un'altra scossa ad agosto

Il Sol Levante non è nuovo ai fenomeni sismici. Il territorio è situato su una delle principali placche tettoniche e, per questa ragione, è interessato da circa 1500 terremoti all'anno. L'ultimo di importanza significativa si è verificato nemmeno due mesi fa, l'8 agosto, quando un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito nel mare di Hyuga ferendo almeno 16 persone, tre delle quali in gravi condizioni. Dopo l'evento le autorità giapponesi hanno messo per la prima volta un avviso di mega-terremoto, che secondo gli esperti si verificherà nel territorio nipponico con una probabilità del 70-80% entro i prossimi trent'anni. Il mega-terremoto, secondo le stime, dovrebbe raggiungere magnitudo 8 o addirittura 9.