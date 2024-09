Le misure adottate

Già in corso le misure per limitare i danni: le autorità di Oaxaca, così come quelle di Guerrero, hanno affermato di aver aperto rifugi temporanei, sospeso i voli, chiuso le spiagge e mobilitato i macchinari nel caso in cui fosse necessario liberare le strade.

Intanto Il ministero dell'Istruzione dello Stato messicano di Guerrero ha informato che oggi, dopo l'arrivo dell'uragano, saranno sospese le attività didattiche e amministrative in presenza in tutte le scuole pubbliche e private della regione.

La governatrice dello Stato, Evelyn Salgado, ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma: "Rimaniamo molto attenti all'impatto dell'uragano John. Chiediamo alla popolazione di continuare a prendere precauzioni estreme". John è il secondo uragano a colpire lo Stato di Guerrero in meno di un anno, dopo l'arrivo di Otis il 25 ottobre 2023 come categoria 5.