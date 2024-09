Non si tratta del primo caso

Groenlandia e Islanda distano 300 km circa e non capita spesso che un orso - a bordo di un iceberg - arrivi sino ai territori abitabili. Ma, in quel caso, viene abbattuto. Ed è accaduto anche stavolta: l'orso polare era arrivato a bordo del blocco di ghiaccio, trasportato dalle correnti. Arrivato sulla terraferma si era aggirato per i sobborghi e ciò è bastato perchè la polizia, dopo aver consultato l’agenzia per l’ambiente, abbia deciso di abbatterlo per proteggere i cittadini - secondo il protocollo determinato - ma anche per una questione economica (riportarli in Groenlandia inciderebbe troppo sulle casse statali). Il più grande animale carnivoro terrestre esistente in natura verrà ora studiato dai laboratori islandesi. Dal IX secolo a oggi - secondo una stima del The Guardian - sono stati registrati 600 casi del genere.