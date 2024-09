Iran, esplosione nella miniera di Tabas: 51 morti e 20 dispersi

L'incidente è stato attribuito ad una fuga di metano, avvenuta nella giornata di sabato intorno alle ore 21. Proprio questa perdita ha provocato un'esplosione in due blocchi della miniera, dove si trovavano in quel momento 69 dipendenti

In Iran si è aggravato ulteriormente, rispetto alle notizie iniziali, il bilancio dell'esplosione avvenuta nella miniera di carbone di Tabas, passato a 51 morti, invece di 30 come riferito in un primo momento, mentre i dispersi, al momento, risultano almeno una ventina. "Il numero dei lavoratori uccisi è salito a 51 e quello dei feriti a 20", ha infatti riferito l'agenzia di stampa ufficiale Irna.