Il comizio

Da Long Island il magnate attacca i democratici: "La verità è che la minaccia alla democrazia non sono io ma Harris e i Democratici", ha detto, sostenendo che "i Repubblicani sono conservatori ma soprattutto siamo il partito del buon senso". Il tycoon ha quindi ringraziato il Secret Service per aver sventato l'ultimo presunto attentato ai suoi danni. "Dio mi ha protetto, non una volta ma due", ha aggiunto, ricordando ai suoi sostenitori che gli è stata data una missione: "Rendere di nuovo grande l'America. Salveremo il grande Stato di New York, se voterete per me ridurrò le tasse, il crimine e il livello del vostro stress", ha detto il tycoon. "Chiedo alla gente dello Stato di New York di votare per me, che cavolo avete da perdere con i livelli di criminalità record e l'invasione di migranti nelle strade?", ha esortato l'ex presidente.