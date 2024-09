Cina, testato un nuovo missile supersonico antinave

Un recente video pubblicato sui social media mostra il lancio di un presunto missile supersonico cinese da crociera antinave YJ-12B, che ha colpito e affondato con successo una nave in alto mare

È stato diffuso sui social e rilanciato da diversi utenti un breve filmato che documenta il lancio del nuovo missile supersonico cinese YJ-12B durante un'esercitazione. L'ordigno, un missile da crociera antinave con una gittata di circa 400 chilometri, ha centrato una nave in alto mare facendola saltare in aria. L'YJ-12B, con una testata dell peso compreso tra i 205 e i 500 chilogrammi, è il missile antinave più potente dell'esercito di Pechino.

Le caratteristiche

I portali militari fanno notare che nella sua versione originale, l'YJ-12 è un missile da crociera antinave lanciato dall'aria, che la Cina impiega sui suoi bombardieri strategici a medio raggio, come l'H-6K. Ha una gittata di 400 chilometri, può raggiungere velocità fino a Mach 3 ed è in grado di effettuare manovre evasive prima di raggiungere il bersaglio. Inoltre, il missile trasporta una testata tra i 205 e i 500 chilogrammi, solitamente ad alto potenziale esplosivo o a frammentazione, destinata a causare il massimo danno alle grandi navi da guerra. I media militari taiwanesi indicano che l'YJ-12B è il missile antinave più pericoloso di Pechino, grazie alla sua gittata e velocità. Può essere lanciato da terra, dal mare o dall'aria, rappresentando una sfida importante per i sistemi di difesa aerea delle portaerei statunitensi.