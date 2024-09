Questo cambiamento, secondo quanto scritto dall'amministratore delegato Andy Jassy in una lettera ai dipendenti pubblicata sul sito dell'azienda, è necessario per "inventare, collaborare e rimanere connessi"

Amazon ha deciso che con l'inizio del prossimo anno i suoi dipendenti dovranno tornare in ufficio cinque giorni alla settimana. Decisione che inasprisce il precedente vincolo, che era stato imposto a tre giorni alla settimana, e che entrerà in vigore da gennaio 2025.

Questo cambiamento, secondo quanto scritto dall'amministratore delegato Andy Jassy in una lettera ai dipendenti pubblicata sul sito dell'azienda, è necessario per "inventare, collaborare e rimanere connessi". Jassy, inoltre, ha sottolineato come l'esperienza fatta in precedenza con tre giorni obbligatori in presenza abbia rafforzato la convinzione sui benefici del lavoro in ufficio.

La decisione di Amazon si pone in controtendenza con quanto scelto da altre Big Tech come Google e Apple, che stanno sperimentando un sempre maggior metodo ibrido di lavoro tra presenza e smartworking.