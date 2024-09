Scontro tra due treni passeggeri in Egitto, 3 morti e 50 feriti

Tra le vittime anche due bambini. L'impatto tra un convoglio passeggeri in viaggio verso Ismailia e un altro in arrivo da Mansoura è avvenuto all'altezza della città di Zagazig, nel Delta del Nilo. Sul posto sono intervenute oltre 35 ambulanze. Aperta un'indagine

È di 3 morti e almeno 50 feriti il bilancio di un incidente ferroviario avvenuto nella serata di ieri in Egitto. Due treni passeggeri si sono scontrati nella città egiziana di Zagazig, nel Delta del Nilo. Lo riportano i media locali. Secondo l'Autorità ferroviaria egiziana (Era), la collissione è avvenuta tra un convoglio passeggeri in viaggio verso Ismailia e un altro in arrivo da Mansoura. Sul posto sono intervenute oltre 35 ambulanze. Un'indagine è stata aperta per stabilire le cause dell'incidente.