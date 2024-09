Elezioni in Romania, chi sono i candidati alle presidenziali

La tornata elettorale si tiene il prossimo 24 novembre, con l'eventuale ballottaggio l'8 dicembre. E, anche se mancano più di due mesi al voto, vanno già definendosi quelli che saranno i principali nomi in lizza per la presidenza

In Romania le elezioni presidenziali si terranno il prossimo 24 novembre, con l'eventuale ballottaggio l'8 dicembre, mentre le parlamentari si svolgeranno l'1 dicembre. E, anche se mancano più di due mesi all’appuntamento elettorale, vanno già definendosi quelli che saranno i candidati principali. Il presidente uscente, il liberale Klaus Iohannis, è al suo secondo e ultimo mandato e non potrà più ricandidarsi.

Le tempistiche

Va subito ricordato che, come riporta anche il sito romania-insider.com, la scadenza per la presentazione delle candidature al Central Electoral Bureau (Bec) è fissata per il 5 ottobre. La campagna elettorale ufficiale inizierà poi il 25 ottobre e si concluderà il 23 novembre alle 7. Il processo di voto per i cittadini all'estero durerà due giorni, iniziando il 22 novembre e concludendosi il 23 novembre. Mentre in Romania il voto avrà luogo il 24 novembre dalle 7 alle 21.

I nomi in lizza

Intanto il 3 settembre la Nato ha annunciato che il 66enne Mircea Geoană ha rassegnato le sue dimissioni da vicesegretario generale dell'Alleanza atlantica. La decisione è stata presa proprio in vista della sua candidatura alle elezioni presidenziali in Romania, che è stata ufficializzata dal diretto interessato, su Facebook, l'11 settembre. Non è la prima volta che Geoană tenta di diventare presidente: nel 2009 è stato il candidato del Partito social democratico (PSD). In quell'occasione perse - per pochissimo - contro Traian Băsescu. Come riporta l’Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, tra i candidati che possono aspirare a un numero rappresentativo di voti ci sarebbero anche Marcel Ciolacu (PSD), Nicolae Ciucă (PNL - Partito nazional liberale) ed Elena Lasconi (USR- Unione Salvate la Romania) ex giornalista tv e sindaca al secondo mandato della città di Campulung Muscel. Secondo alcuni sondaggi ci potrebbe essere un ballottaggio tra Geoană e Ciolacu (attuale premier) nel secondo turno delle elezioni presidenziali.