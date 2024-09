Il Pontefice affronta l’ultima parte del suo tour, dopo l’Indonesia e la Papua Nuova Guinea, in quello che è il suo 45esimo viaggio apostolico, il più lungo dell’intero pontificato. Dopo l’incontro con i giovani a Timor Est, il Papa è stato accolto dal presidente della Repubblica José Ramos-Horta per un breve colloquio ed è salito a bordo dell’aereo A320 di Aero Dil e diretto verso il Singapore Changi Airport, dove è stato accolto dal ministro della Cultura, della Comunità e della Gioventù

Dopo una breve cerimonia di congedo alla presenza del presidente della Repubblica José Ramos-Horta, Papa Francesco è partito da Timor Est alla volta di Singapore, in quella che sarà la quarta e ultima tappa del suo lungo viaggio durato 12 giorni in Asia e Oceania. L'aereo del Pontefice è decollato dall'aeroporto di Dili ed è atterrato presso lo scalo internazionale di Singapore dopo circa quattro ore di volo. Qui il Pontefice è stato accolto dal ministro della Cultura, della Comunità e della Gioventù, e al termine della cerimonia ufficiale si trasferirà in auto al Centro per ritiri "San Francesco Saverio", dove alloggerà. L'unico impegno previsto per la giornata è l'incontro privato con i confratelli della Compagnia di Gesù.

L’ultima tappa del viaggio del Papa

Il Pontefice, dunque, si appresta ad affrontare l’ultima parte del suo tour, dopo l’Indonesia e la Papua Nuova Guinea, in quello che è il suo 45esimo viaggio apostolico, il più lungo dell’intero pontificato di Francesco. Dopo l’incontro con i giovani a Timor Est, il Pontefice è stato accolto dal presidente della Repubblica José Ramos-Horta per un breve colloquio e, prima di imbarcarsi, ha salutato il seguito locale, la delegazione timorese ed è salito a bordo dell’aereo A320 di Aero Dil, decollato alle 12.25 ora locale (le 5.25 in Italia) e diretto verso il Singapore Changi Airport. Francesco resterà a Singapore fino al 13 settembre, quando rientrerà in Vaticano.

Il Pontefice ai giovani di Timor Est: “Coltivate libertà, impegno, fraternità”

"Voi siete la netta maggioranza della popolazione di questa terra, e con la vostra presenza la riempite di vita, di speranza, di futuro". Con queste parole Papa Francesco si è rivolto ai giovani di Timor Est, nel Centro Congressi di Dili. "Avete alle vostre spalle una storia segnata da grandi sofferenze, ma anche da esempi meravigliosi di fede, di martirio, e soprattutto di perdono e di riconciliazione”, ha detto ancora. “Esempi radicati in valori a voi cari, come la libertà, l'impegno e la fraternità, sui quali vorrei che ci fermassimo un momento a riflettere: libertà, impegno e fraternità". Ed è proprio su questi tre valori che il Papa ha richiamato l'attenzione e incoraggiato l'azione dei giovani, di cui ha ascoltato anche alcune testimonianze. Francesco ha anche detto ai ragazzi e alle ragazze presenti: "Voi avete una grande capacità di sorridere. Non smettete mai di sorridere!".