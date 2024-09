Potrebbe bastare una scivolata o una battuta azzeccata a spostare l’esito del dibattito e forse anche delle elezioni Usa. I due candidati alla Casa Bianca si sfideranno sulla Abc alle 21 di martedì (le 3 di notte in Italia), da Filadelfia. Dovranno rispettare regole precise: una su tutte riguarda i microfoni, che saranno disattivati tranne quando sarà il proprio turno di parlare. Harris ha detto di aspettarsi dal tycoon "menzogne e attacchi personali". Trump l'ha stuzzicata sui social accusandola di tutto ascolta articolo

Cresce l’attesa per il primo - e forse unico - dibattito tv tra Kamala Harris e Donald Trump: a meno di due mesi dalle Presidenziali americane previste il 5 novembre 2024, infatti, potrebbe bastare una scivolata o una battuta azzeccata a spostare l’esito del confronto e forse anche delle elezioni Usa. I due candidati alla Casa Bianca saliranno sul ring della Abc alle 21 di martedì (le 3 di notte in Italia) a Filadelfia. Il confronto sarà trasmesso in diretta, con la traduzione in italiano, anche su Sky Tg24.

I sondaggi Harris e Trump sono di fatto testa e testa nei sondaggi e il duello tv, potenzialmente l'unico di questa campagna, potrebbe diventare decisivo per un allungo. Secondo l'ultimo sondaggio New York Times/Siena College, l'ex presidente a livello nazionale è in vantaggio con il 48% delle preferenze contro il 47% della vicepresidente. Ma in tutti gli Swing States, gli Stati che consegneranno le chiavi del 1600 di Pennsylvania Avenue, i due sono testa a testa all'interno della forbice d'errore. La vigilia Intanto, è scattata la pre-tattica della vigilia. In un'intervista radiofonica Kamala Harris ha detto di aspettarsi dal tycoon "menzogne e attacchi personali", secondo il "vecchio copione" usato con l'ex presidente Barack Obama e l'ex segretaria di Stato Hillary Clinton. "Non ha alcun limite nella bassezza e dobbiamo essere preparati", ha avvisato, anticipando che intende dipingerlo come un "uomo che si batte per i propri interessi, non per gli americani" e puntare sull'unità del Paese. Donald Trump invece l'ha stuzzicata sui social accusandola di tutto, dall'invasione dei migranti al catastrofico ritiro dall'Afghanistan. E ha minacciato "lunghi anni di prigione" a chi imbroglierà nelle elezioni. vedi anche Sondaggi Usa: gli Swing States devono ancora farsi un'idea su Harris

Il confronto Harris e Trump si sfideranno sulla Abc da Filadelfia, la città culla della democrazia americana nel cruciale stato in bilico della Pennsylvania, primo Stato ad andare al voto anticipato il 16 settembre. Harris ci è arrivata lunedì, dopo essersi preparata meticolosamente per quattro giorni con confronti simulati in un hotel a Pittsburgh, altra città chiave del Keystone State. Il tycoon invece sbarca in città oggi stesso, solo poche ore prima del dibattito, dopo diverse interviste tv negli ultimi giorni e qualche seduta estemporanea di "allenamento". Durante il dibattito, che durerà 90 minuti e sarà moderato da David Muir e Linsey Davis di Abc, Kamala Harris e Donald Trump dovranno rispettare regole precise: una su tutte riguarda i microfoni che saranno disattivati, tranne quando sarà il turno del candidato di parlare. Saranno sul palco, in piedi e senza appunti o foglietti. A differenza del dibattito Biden-Trump, un gruppo di giornalisti sarà presente per ascoltare eventuali dichiarazioni off the record. Ogni candidato farà una dichiarazione di chiusura di due minuti e il dibattito inizierà con i moderatori che presenteranno i candidati, seguiti da una domanda, con due minuti a testa per rispondere. Seguiranno confutazioni di un minuto e risposte alle confutazioni. Harris e Trump non potranno farsi domande a vicenda e Abc News ha affermato che nessun argomento o domanda verrà condiviso in anticipo con campagne o candidati. vedi anche Usa, i giovani sono affascinati dalla politica. Ma solo su TikTok

I temi Lo scontro sarà soprattutto sui temi: aborto e diritti civili, confine e immigrazione, ricette economiche e fiscali, le guerre a Gaza e in Ucraina, forse anche i veterani e il caotico ritiro da Kabul, su cui si sono riaccesi i riflettori con accuse reciproche. Per Harris, che finora ha concesso solo un'intervista (col suo vice), sarà un'occasione per farsi conoscere meglio dal grande pubblico (il 28% vuole sapere di più di lei, contro il 9% di Trump) e definire la sua nuova immagine smarcandosi da Biden (il 61% vuole vedere “importanti cambiamenti” dopo questa presidenza) ma senza voltargli le spalle. Per Trump, che padroneggia la tv e ha più esperienza (sei dibatti presidenziali alle spalle), la sfida sarà controllare il suo istinto all'insulto e all'aggressione, cosa che gli riesce ancora più difficile con le donne. Il rischio è l'auto sabotaggio, anche se il microfono spento in questo caso lo aiuterà. "La lascerò parlare", ha promesso. In ogni caso saranno due stili personali e due visioni dell'America agli antipodi. vedi anche Kamala Harris è più "cool" di Trump. Il sondaggio delle curiosità

Il confronto Harris-Trump anche su Sky TG24 Anche Sky TG24 stanotte trasmette "America 2024 - Harris vs Trump". Sul canale all news diretto da Giuseppe De Bellis è possibile seguire in diretta e con traduzione in italiano, dalle 3 del mattino dell'11 settembre, il primo confronto tv tra Kamala Harris e Donald Trump per la corsa alla Casa Bianca. Al termine del faccia a faccia, commenti e analisi con ospiti in studio Arianna Farinelli, scrittrice e docente al Baruch College della City University of New York; Marco Bardazzi, giornalista e scrittore; Mario Del Pero, professore di storia internazionale SciencePo Parigi; l'inviato a Filadelfia Federico Leoni; la rassegna stampa di Nicola Ghittoni. Conduce Liliana Faccioli Pintozzi. I momenti salienti verranno trasmessi all'interno della puntata di TG Mondo, condotto da Liliana Faccioli Pintozzi alle 19.15 dell'11 settembre, per analizzare nel dettaglio il confronto fra i due candidati alla presidenza, che propongono visioni opposte del Paese e delle principali sfide all'orizzonte, dall'economia all'ambiente, dall'immigrazione alla geopolitica. vedi anche Usa, rinviata a dopo il voto pena per Trump nel caso pornostar