Processi Trump – le date - Donald Trump non conoscerà l’entità della pena per il suo processo penale a New York prima del 26 novembre. Le elezioni saranno il 5 novembre. A maggio una giuria di New York condannò Trump per 34 capi d’imputazione per falsificazione di documenti aziendali: è la prima volta che un Presidente in carica o ex Presidente viene condannato per un reato