Relazioni più ricche, vicine ed equilibrate tra i due paesi

La Spagna vuole lavorare in maniera costruttiva perché le relazioni siano più ricche, più vicine e più equilibrate in beneficio delle nostre società", ha detto Pedro Sanchez, ripreso da Tve. "In questo contesto geopolitico sempre più complesso, dobbiamo lavorare assieme per risolvere le differenze mediante negoziati, con spirito di dialogo e collaborazione negli ambiti multilaterali", ha assicurato il premier spagnolo nella sua seconda visita in poco più di un anno nel Paese asiatico. Al di là delle buone relazioni bilaterali, evidenziate con la firma di accordi nel settore commerciale e per lo sviluppo ecologico, Sanchez si è riferito all'influenza che la Cina può avere nella soluzione di conflitti come quello in Ucraina e alla necessità di porre fine la guerra a Gaza, riporta Efe. Da parte sua, Xi Jinping non ha fatto riferimento espresso alle tensioni commerciali per le tariffe dei dazi. "In un mondo cambiante e turbolento, Cina e Spagna puntano sul rispetto reciproco, il multilateralismo e il libero commercio", ha detto Xi, ripreso da Tve, nel rilevare che Madrid "gioca un ruolo attivo nel mondo".