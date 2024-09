Kenya, in fiamme una scuola: morti almeno 17 bambini

Colpito uno dei dormitori di una scuola, la Hillside Endarasha Academy di Kieni, nel Kenya centrale. "Ci sono 17 vittime di questo incidente e altre persone sono state portate in ospedale con ferite gravi", ha confermato il portavoce della polizia nazionale, Resila Onyango

Nel violento incendio che ha devastato uno dei dormitori di una scuola, la Hillside Endarasha Academy di Kieni, nel Kenya centrale, sono morti almeno 17 bambini. Lo ha reso noto la polizia. Altri 14 studenti sono rimasti feriti. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio.

Ci sono anche feriti gravi

Il rogo è scoppiato intorno a mezzanotte, come riferito dalla polizia locale, inghiottendo un dormitorio dove i bambini stavano dormendo. "Ci sono 17 vittime di questo incidente e altre persone sono state portate in ospedale con ferite gravi", ha detto il portavoce della polizia nazionale, Resila Onyango. "I corpi recuperati erano bruciati in modo irriconoscibile ed è probabile che ne vengano recuperati altri dopo che la scena sarà completamente analizzata", ha aggiunto, senza rivelare però l'età delle vittime.