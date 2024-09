Brasile, incendi in Amazzonia: scuole chiuse e città avvolte dal fumo

A Rio Branco sono più di 22mila gli studenti della rete scolastica comunale che da oggi fino a venerdì non seguiranno le lezioni per l'inquinamento atmosferico

San Paolo è avvolta da una coltre di fumo proveniente dagli incendi nella foresta amazzonica. La regione ha registrato il numero maggiore di roghi incendi degli ultimi due decenni, circa 25 mila nel periodo tra gennaio e luglio. Secondo l'Istituto Nazionale per la Ricerca Spaziale il fumo è arrivato a San Paolo dopo aver attraversato le pendici delle Ande ed è ritornato in Brasile passando per il Paraguay. Mentre a Rio Branco, oltre 420mila abitanti e la città più grande dello Stato brasiliano dell'Acre confinante con la Bolivia, sono più di 22mila gli studenti della rete scolastica comunale che da oggi fino a venerdì non andranno a scuola per gli elevati livelli di inquinamento atmosferico, classificati come "pericolosi" dalle autorità che hanno chiuso tutti gli asili nido e le scuole elementari e medie con un apposito decreto (il 1.202) emesso d'urgenza ieri.