Francia, incendio distrugge storica chiesa di Saint Omer

Un incendio è divampato nella chiesa di Saint-Omer, nel Nord della Francia. Le fiamme sarebbero partite dalla sacrestia diffondendosi poi fino tetto e facendo crollare la guglia del campanile. La chiesa neogotica era stata costruita a metà dell'800 e completamente restaurata tra il 2015 e il 2018. Un’altra chiesa era bruciata di recente in Francia: lo scorso 11 luglio un incendio, di cui non si conosce ancora l’origine, come nel caso della chiesa di Saint-Omer, aveva bruciato parte della millenaria cattedrale Notre-Dame de Rouen.