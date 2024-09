Dieselgate, al via il processo all’ex capo di Volkswagen

Sono passati nove anni dallo scoppio del Dieselgate e adesso inizia il processo per l’allora amministratore delegato di Volkswagen (VW), Martin Winterkorn (77 anni). Il 3 settembre, l’ad è apparso in tribunale per difendersi da capi di accusa formulati cinque anni fa. L’ex manager ha sempre negato di essere stato a conoscenza della frode. Il gruppo infatti è accusato di avere alterato i dati delle emissioni di ossido di azoto delle vetture a gasolio. Lo avrebbe fatto attraverso un software posizionato sui veicoli, che permetteva di superare i test di omologazione. Gli scarichi su strada erano però molto più inquinanti. Winterkorn non è accusato di essere coinvolto nell’invenzione del software-truffa, ma di non averne impedito l’uso, dopo esserne venuto a conoscenza, permettendo così che milioni di auto venissero vendute con quella dotazione in Europa e negli Stati Uniti.