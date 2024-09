Repubblica Democratica del Congo, 129 detenuti uccisi durante evasione

Il ministro degli Interni, Shabani Lukoo, ha riferito in una nota ufficiale diffusa sui social media che la situazione è precipitata quando i prigionieri hanno cercato di sfruttare il caos generato dall'incendio per evadere. Le forze di sicurezza sono intervenute, e il bilancio delle vittime, ancora provvisorio, è di 129 morti, di cui 24 colpiti da armi da fuoco dopo i ripetuti avvertimenti. Inoltre, circa 59 persone sono rimaste ferite, e l'incidente ha causato "gravi danni materiali", ha aggiunto il ministro.

Carcere progettato per 1.500 detenuti, ne ospita oltre 14mila

La prigione di Makala è la più grande della Repubblica Democratica del Congo, progettata originariamente per ospitare 1.500 detenuti. Tuttavia, secondo i dati ufficiali, la popolazione carceraria attuale si aggira tra i 14mila e i 15mila prigionieri, la maggior parte dei quali è in attesa di giudizio, come sottolineato da Amnesty International nel suo ultimo rapporto sul paese. Non è la prima volta che si verificano episodi di fuga di massa dal carcere di Makala. Nel 2017, oltre 4.000 detenuti riuscirono a scappare durante un attacco notturno compiuto da uomini armati, evidenziando le gravi problematiche di sicurezza e sovraffollamento che affliggono la struttura.