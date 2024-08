Vermocane, allerta sulle spiagge delle Canarie: le cause

Il vermocane arriva anche sulle spiagge delle Canarie. Dopo l'allarme in Puglia, Sicilia e Calabria, ora anche la Spagna ha chiesto a tutti i bagnanti e i pescatori di fare attenzione a questo animale. Si tratta di un verme marino che, dotato di setole urticanti, provoca dolorose irritazioni a chi involontariamente lo urta. Per la sua natura carnivora, inoltre, si nutre di piccoli organismi, provocando disagi non solo alle specie che popolano le riserve marine, ma anche ai pescatori che rischiano di ritrovarsi con le reti saccheggiate. Originario delle zone tropicali dell'oceano Atlantico, è proliferato notevolmente anche nel Mar Mediterraneo a seguito dell'aumento delle temperature delle acque.

Il vermocane in Italia

Fino a poco tempo fa, i vermocane si trovavano soprattutto nell’area del canale di Suez, ma con il riscaldamento delle acque del Mediterraneo, sono aumentati anche nei mari del Sud Italia. Per questo, è stata lanciata una campagna informativa dedicata alla popolazione locale e ai turisti per approfondire il tema. Il progetto è curato dall'Ogs, in collaborazione con le Università di Modena e Reggio Emilia, di Catania e di Messina, Ispra e l'Area Marina Protetta di Capo Milazzo, in provincia di Messina. “A causa del vermocane abbiamo perso in questi ultimi tempi il 30% del pescato”, ha detto il pescatore Rosario Milazzo in un'intervista alla Gazzetta del Sud, citato dal Messaggero. “Basta che individua il pesce finito nelle reti che entra in azione, e così quando tiriamo le reti, dobbiamo gettare in acqua il prodotto danneggiato”.