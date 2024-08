Florida, "Deadpool killer" condannato a morte per duplice femminicidio

Gli omicidi e la condanna

Nato in Florida nel 1994, Wilson soffre di schizofrenia e disturbo bipolare della personalità. Arrestato una ventina di volte per piccoli furti e violazioni di domicilio, aveva incontrato la prima vittima, la 35enne Kristine Melton, in un bar con musica dal vivo di Cape Coral, in Florida, e dopo averla accompagna a casa l’aveva picchiata e strangolata a morte. Secondo quanto segnalato dall’autopsia, la donna ha riportato diverse ferite al viso, emorragie al collo e contusioni ai polmoni, al fegato, alla vescica e al colon. Dopo averle rubato l'auto, l’assassino fermò Diane Ruiz con la scusa di chiederle indicazioni stradali. Costretta a salire sul veicolo, la 43enne fu strangolata, gettata dall’automobile in corsa e investita più volte. A giugno, 9 membri sui 12 della giuria avevano votato a favore della pena di morte per l'omicidio di Kristine Melton e 10 (sempre su 12) per l'omicidio di Diane Ruiz. Una nuova legge sulla pena di morte in Florida, firmata nell'aprile 2023 dal governatore Ron DeSantis, ha stabilito che una giuria non deve essere unanime nel suo voto e che sono necessari solo otto giurati su 12 per la condanna a morte. Una raccolta fondi FUNDLY creata per "Salvare Wade Steven Wilson" e "aiutarci a dimostrare la sua innocenza e a lottare per un nuovo, giusto processo" ha raccolto oltre 74.000 dollari. La cifra più alta quella di un donatore identificato solo come Jenette che ha contribuito con 24.000 dollari.