Uber multata nei Paesi Bassi per 290 milioni di euro

L’Autorità olandese per la protezione dei dati (DPA) ha dichiarato di aver multato Uber per 290 milioni di euro per il trasferimento di dati non sufficientemente protetti di autisti europei alla sua sede centrale negli Stati Uniti. “Uber ha trasferito i dati personali dei tassisti europei negli Stati Uniti e non è riuscita a salvaguardarli adeguatamente. Ciò costituisce una grave violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)”, ha affermato la DPA. L’inchiesta è stata avviata in seguito alla denuncia di alcuni tassisti francesi.