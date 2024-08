Barca di migranti si capovolge nello Yemen, 13 morti e 14 dispersi

Mondo

Secondo i dati dell'Unhcr, l’Italia non è più il Paese Ue dove si registra il maggior numero di sbarchi con i flussi in calo soprattutto dalla Tunisia. La premier ieri in visita in Albania ha annunciato l’apertura dei nuovi centri di accoglienza per il 1° agosto ma restano le incognite sull’impatto effettivo dell’accordo tra Roma e Tirana. Di questo si è parlato nella puntata del 5 giugno di 'Numeri', approfondimento di Sky TG24