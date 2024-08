Arizona, Kennedy Jr sospende la corsa e dà l'endorsement a Trump

Robert F. Kennedy Jr è stato la 'special guest' del comizio di Donald Trump a Glendale, Arizona. Il figlio 70enne di Bob Kennedy e il nipote di Jfk, ieri ha annunciato a Phoenix di voler sospendere la corsa alla Casa Bianca e ha dato il suo endorsement al tycoon, ventilando in cambio un posto nella sua eventuale amministrazione. Forse - secondo alcuni media - come segretario alla salute, nonostante sia un cospirazionista 'no vax' (come Trump), o alla guida di qualche agenzia federale. Rfk ha spiegato che intende rimuovere il suo nome dalle schede in 10 stati in bilico (già fatto in Arizona e Pennsylvania), per non fare da 'spoiler', e ha incoraggiato a votarlo negli altri in cui resta in corsa. Ma ha scelto di appoggiare il tycoon per alcune battaglie in comune, come la libertà di espressione, la fine della guerra in Ucraina e "ai nostri bambini" (per malattie e malnutrizione).

La nota dei fratelli: "Tradimento dei nostri valori"



Voltando ormai da tempo le spalle ai dem, "diventati il partito della guerra, della censura, della corruzione, di Big Pharma, della grande tecnologia... e dei grandi soldi". "È una cosa grandiosa. È una persona eccezionale, rispettato da tutti", ha commentato raggiante l'ex presidente durante un comizio a Las Vegas, Nevada. Ma in una nota comune, cinque dei fratelli di Kennedy jr (Kathleen Kennedy Townsend, Courtney Kennedy, Kerry Kennedy, Chris Kennedy e Rory Kennedy) hanno subito bollato il suo endorsement al tycoon come "un tradimento dei valori che nostro padre e la nostra famiglia hanno più cari. È la triste conclusione di una triste storia". I sondaggi gli accreditano solo un 4%-5%, ma anche la metà circa (considerando che una parte è tornata all'ovile dem con Harris) potrebbe fare la differenza in una corsa serrata, soprattutto negli Stati in bilico.