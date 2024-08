Rapper, attori, personalità dell’entertainment americano non voteranno solo per il ticker Harris-Walz, ma anche per Donald Trump. Il tycoon non ha certo il seguito della candidata democratica, ma ha comunque un nutrito gruppo di artisti che, da tempo, lo sostiene. Tra le figure più note Kanye West, Kid Rock, Lil Wayne, Lil Pump e Lil Baby, ma anche Billy Ray Cyrus (papà della nota ex-star Disney Miley) e il rapper di colore Kodak Black, che ha da poco pubblicato un nuovo brano in cui elogia proprio Mr.Trump