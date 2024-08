Telegram, arrestato in Francia il fondatore Pavel Durov

Cosa è successo

L'esecuzione del mandato era subordinata alla presenza di Durov sul territorio francese. "Ha commesso un errore stasera. Non sappiamo percheé. Era solo una tappa? In ogni caso è stato preso!", confida a Tf1 una fonte vicina alle indagini. Durov aveva infatti evitato il piu' possibile di recarsi in Europa, dove la sua azienda è nel mirino, e aveva l'abitudine di viaggiare negli Emirati, nei paesi dell'ex Unione Sovietica o in Sud America. Durov dovrebbe nelle prossime ore comparire di fronte a un giudice prima di un possibile rinvio a giudizio per una moltitudine di reati: terrorismo, traffico di stupefacenti, frode, riciclaggio di denaro, ricettazione, contenuti criminali minorili ed altro ancora. Commenta un'altra fonte coinvolta nelle indagini: "sulla sua piattaforma ha permesso che venissero commessi innumerevoli delitti e crimini e non ha fatto nulla per moderare o collaborare". "Da anni Telegram è diventata la piattaforma numero 1 per la criminalita' organizzata", commenta un'altra fonte. L'obiettivo dell'operazione, spiega Tf1, è duplice: da una parte dissuadere i criminali da continuare a utilizzare Telegram per i loro traffici, dal'altra fare pressione sugli altri Paesi europei affinchè aumentino il lavoro congiunto per contrastare i contenuti online di natura terroristica scambiati attraverso il servizio.